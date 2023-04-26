Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden başvuruları başladı

Bakan Kurum, kampanyaya ilişkin şunları kaydetti;

İstanbul'umuzda riskli tek bir yapı bırakmayacağız. Üreteceğiz, eser yapacağız. İşte bu anlayışla bayramın birinci günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Yarısı Bizden Kampanyası'nı müjdeledi. Yarısı Bizden Kampanyası çerçevesinde 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa Yakası'nda olmak üzere küçük uydu kentler yapacağız. Buralarda rezerv konutlar üreteceğiz. Kalan 500 bin konutun da yerinde, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde dönüşümünü yapacağız. "Yarısı Bizden kampanyası" ile inşa edilecek rezerv konutların, yeşil alan oranını artırıp huzurlu bir yaşam sunacağız.