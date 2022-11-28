Kentte hurda cihaz bırakmadı: Hurda cihazların içinde altın arıyor

Eskişehirli telefon tamircisi Hıdır Yıldız, ana kartların üzerindeki altın kaplama iğneleri sökmek için kentteki hurdaya çıkan telefonları ve diğer elektronik cihazları biriktirmeye devam ediyor. Dükkanındaki kutuların içerisinde bulunan kullanılamaz haldeki telefon ve notebook gibi cihazların kendisi için bir servet olduğunu anlatan 30 yaşındaki Yıldız aynı zamanda boş vakitlerinde ise onları parçalayıp ana kartlarını ayırdığını dile getirdi. Bu işe bir gün telefon hurdası toplayan birisinin vesilesi ile başladığını aktaran Yıldız, “Ana kartlar elektronik sistemlerin çoğunda var ve sarı gördüğünüz alaşımların yüzde 99’u altındır” şeklinde konuştu.