Kepenk açıldı, acı manzara ortaya çıktı: 4 gencin cesedi bulundu

Ekipler, otomobilde Y. U. (25), A. B. (25) ve B.A.’yı (18), tuvalet önünde ise A.G.’yi hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre egzoz gazından zehirlendikleri tespit edilen gençlerin cenazeleri, otopsi işlemleri ve kesin ölüm nedeninin tespiti için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.