Kepenk açıldı, acı manzara ortaya çıktı: 4 gencin cesedi bulundu
Mersin'de kepenkleri indirilmiş oto yıkamacıda 4 gencin cansız bedeni bulundu. Gençlerin iş yerinde çalışır vaziyetteki otomobilin egzoz gazından zehirlendikleri değerlendiriliyor.
Olay, merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi’ndeki bir oto yıkamacıda meydana geldi. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine dün gece saatlerinde A.G.’ye (22) ait oto yıkama işletmesine giden polis ekipleri, kepenkleri kapalı iş yerinde otomobil sesi geldiğini duyunca içeriye girdi.
Ekipler, otomobilde Y. U. (25), A. B. (25) ve B.A.’yı (18), tuvalet önünde ise A.G.’yi hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre egzoz gazından zehirlendikleri tespit edilen gençlerin cenazeleri, otopsi işlemleri ve kesin ölüm nedeninin tespiti için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, iş yeri içerisinde bir köpek de ölü bulundu. İş yerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ve tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.