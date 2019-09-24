Keşfedenler bir bir ölmüştü ! Yeniden açıldı
Lanetli olduğuna inanılan Antik Mısır dönemine ait mumyanın açılması tüm dünyada endişe yarattı.
Sennedjem, Antik Mısır döneminde yaşamış oldukça yetenekli bir işçi ve Mısırlı üst düzey bir yetkiliydi.
Sennedjem ölümünün ardından ailesi ile birlikte Mısır'da günümüzde Deir Al-Medina olarak bilinen Set Maat köyünde defnedildi.
Mısır Firavunu I. Seti ve II. Ramses döneminde Antik Mısır hanedanına hizmet ettiği düşünülen Sennedjem'in günümüzden 3 bin 400 yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor.