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  3. 24 Eylül 2019 09:43

Keşfedenler bir bir ölmüştü ! Yeniden açıldı

Lanetli olduğuna inanılan Antik Mısır dönemine ait mumyanın açılması tüm dünyada endişe yarattı.

Keşfedenler bir bir ölmüştü ! Yeniden açıldı

Sennedjem, Antik Mısır döneminde yaşamış oldukça yetenekli bir işçi ve Mısırlı üst düzey bir yetkiliydi.

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Keşfedenler bir bir ölmüştü ! Yeniden açıldı

Sennedjem ölümünün ardından ailesi ile birlikte Mısır'da günümüzde Deir Al-Medina olarak bilinen Set Maat köyünde defnedildi.

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Keşfedenler bir bir ölmüştü ! Yeniden açıldı

Mısır Firavunu I. Seti ve II. Ramses döneminde Antik Mısır hanedanına hizmet ettiği düşünülen Sennedjem'in günümüzden 3 bin 400 yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor.

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Keşfedenler bir bir ölmüştü ! Yeniden açıldı

Yetenekli bir işçi olan Sennedjem Antik Mısır Hanedanının lahitlerini yapan kişilerden birisi olarak da biliniyor.

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