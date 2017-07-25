Keşfedilmeyi bekleyen şifa kaynağı: Uyuz Gölü

Gümüşdere köyü muhtarı Veli Karavelioğlu çok uzun zamandır kaplıcanın olduğunu belirterek,"Buraya biz çocukken, Çorum'dan, Tokat'tan, Yozgat'tan Kayseri'den keçi uyuzunu götürüyor diye keçilerini getirirlerdi. Bir taraftan giren keçi, diğer taraftan uyuzunu atıp çıkardı. Arazide ekin biçerken, çalışırken ne kadar yorulursak yorulalım bu suya gelince anadan doğmuş gibi dönüyoruz. Şuanda bir çok yerden insanlar geliyor, egzamaya, mantar hastalığına, bütün diz ağrılarına falan tamamen ilaç. Geçen biri geldi 'Ankara'ya, İstanbul'a götürdüm çocuğuma ilaç bulamadım ben bu suda devayı buldum' diyor. Şu su kıymeti bilinmeyen bir su, yetkililer gelsin bir görsünler. Egzaması olan, mantar hastalığı olan, romatizması olan gelsin girsin suya, deva bulamazsa kabahat bizde o zaman. Ben buraya Maden Teknik ve Arama Müdürlüğü'nü getirdim, Devlet Su İşleri'ni getirdim, hiç birinden hala dönüş olmadı. Eğer bu su Avrupa'da olsaydı, Türkiye'den Avrupa'ya şifa için giderlerdi. Buradan yetkililere sesleniyorum, Allah rızası için gelin bakın şu suyu boş geçirmeyin" dedi.



