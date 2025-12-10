Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Isparta'da başsız halde cesedi bulunan F.Ö.'nün kayıp başını arama çalışmaları sürerken, yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda aracın kişi ya da kişiler tarafından el fenerleriyle durdurulduğu ve ardından yakıldığı anların görüldüğü, şüphelilerin ise net olarak görülemediği belirtildi. Şüphelilerin olaydan sonra bölgeden ayrıldığı kısa bir süre geri döndüklerinin tespit edilmesi ise kesik başın olay sonrası alındığı ihtimalini güçlendirdi.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde 4 Aralık Perşembe günü akşam meydana gelen olayda, vatandaşlar dağlık alanda yanmış bir aracın yakınında hareketsiz halde bir kişi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, baş kısmı olmayan erkek cesedinin, köyde kayıp olarak aranan 39 yaşındaki çoban F.Ö.'ye ait olduğunu belirledi. Yakınlarının teşhisiyle kimlik doğrulandı.
Jandarma, Ö.'nün cenazesinin otopsi için morga kaldırılmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Otopsi raporunda Ö.'nün göğsünde üç, bel kısmında iki bıçak darbesi tespit edildi.
Son görüntüleri ortaya çıktı
Olay günü akşama ait güvenlik kamerası görüntülerinde Ö.'nün saat 19.55'te markete girip alışveriş yaptıktan sonra köyden ayrıldığı görüldü.