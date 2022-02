Kesin buzdolabınızda pek çoğu var! İşte sağlığa en zararlı 10 yiyecek!

Özellikle gelişmiş ülkelerde ölüm nedenlerinin yüzde 26’sı işlenmiş et ürünlerini aşırı derecede tüketmekten kaynaklanıyor. Salam, sucuk, sosis ve pastırma gibi işlenmiş et ürünlerinde bulunan koruyucu maddeler ve aşırı tuz insan sağlığını tehdit eden faktörlerin başında geliyor. Son olarak, ABD merkezli New York Post gazetesi, uzmanların çalışmalarından yola çıkarak sağlığa en zararlı 10 yiyeceği derledi. Listeye göre uzak durulması gereken 10 yiyecek şöyle...