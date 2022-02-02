Kesin buzdolabınızda pek çoğu var! İşte sağlığa en zararlı 10 yiyecek!
Dünya üzerinde bugüne kadar 'sağlığa zararlı yiyeceklerle' ilgili yapılmış çok sayıda araştırmayı derleyen New York Post gazetesi, en zararlı 10 yiyecekten oluşan bir liste hazırladı. Kahvaltılık sucuk, pastırma ve hindi füme gibi işlenmiş etlerin de bulunduğu listede, günlük hayatta en sık tüketilen gıdalar yer aldı.
Özellikle gelişmiş ülkelerde ölüm nedenlerinin yüzde 26’sı işlenmiş et ürünlerini aşırı derecede tüketmekten kaynaklanıyor. Salam, sucuk, sosis ve pastırma gibi işlenmiş et ürünlerinde bulunan koruyucu maddeler ve aşırı tuz insan sağlığını tehdit eden faktörlerin başında geliyor. Son olarak, ABD merkezli New York Post gazetesi, uzmanların çalışmalarından yola çıkarak sağlığa en zararlı 10 yiyeceği derledi. Listeye göre uzak durulması gereken 10 yiyecek şöyle...
PASTIRMA
Doktor Reyzan Shali, normal hücrelerin kanser hücrelerine dönüşme sürecine atıfta bulunarak, “Birçoğu, Dünya Sağlık Örgütü’nün karsinojenez söz konusu olduğunda pastırmayı tütünle aynı kategoride sınıflandırdığını bilmiyor” sözleriyle işlenmiş etin sağlığa zararına vurgu yaptı.
HİNDİ FÜME
Doktor Reyzan Shali, “Eti zararlı yapanın işleme süreci olduğunu açıklıyorum. Dolayısı ile daha sağlıklı hale getirmek için pastırmayı hindi ile değiştirmek bir şey ifade etmiyor” dedi.
KIZARMIŞ YİYECEKLER
Ruh Sağlığı Diyetisyeni olarak tanınan diyetisyen Angela L. Lago, “Hiç kızarmış yiyecekler yemeyin demiyorum, ancak kızarmış yiyecekler kimsenin diyetinin temelini oluşturmamalı. Genel olarak, kızarmış yiyecekler yağ, tuz ve kalori bakımından daha yüksektir, bunların tümü kalp sağlığı ve obezite geliştirme riskini artırmaktadır” dedi.