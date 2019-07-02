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  3. 02 Temmuz 2019 15:35

Kesin korunacak hassas bölge sayısı 16 oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 2016 yılından beri Türkiye'de 16 alan, ''kesin korunacak hassas bölge'' listesine alındı. Son olarak Kaş'taki Saklıkent'in de hassas bölge ilan edilmesiyle Antalya, 6 bölge ile liste başı oldu.

Kesin korunacak hassas bölge sayısı 16 oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca daha önce, 1'inci, 2'nci, 3'üncü derece doğal sit alanı olarak ilan edilen bölgelerde tarama yaptırıldı. Üniversitelerdeki bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucu ekolojik bilimsel raporlar oluşturuldu.

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Kesin korunacak hassas bölge sayısı 16 oldu

Bunun üzerine 1'inci, 2'nci, 3'üncü derece doğal sit alanı olarak adlandırılan bölgeler, 'kesin korunacak hassas alanlar', 'nitelikli korunacak alanlar' ve 'sürdürülebilir alanlar' olmak üzere 3 kategoriye ayrıldı.

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Kesin korunacak hassas bölge sayısı 16 oldu

'Nitelikli korunacak alanlar' ve 'sürdürülebilir alanlar' Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ilan edilirken, 'kesin korunacak alanlar' Bakanlar Kurulu kararının ardından Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede ilan edilmeye başlandı.

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Kesin korunacak hassas bölge sayısı 16 oldu

ANTALYA LİSTE BAŞI

Resmi gazetede 2016 yılından beri, 16 bölge, 'kesin korunacak hassas bölge' ilan edildi. Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olan Antalya, kentteki 6 alanın hassas bölgeye alınmasıyla listede başı çekti.

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