Kıdem tazminatından işsizlik maaşına... 1 Ocak 2026'da her şey değişecek!
Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte işsizlik maaşından kıdem tazminatına kadar birçok ücret ve ödemelerde artış yaşanacak.
2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri sonrası belirlenecek yeni asgari ücret 1 Ocak 2026 itibariyle geçerli olacak. Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı gibi kalemlerde de artış yapılacak.
Zamla birlikte asgari ücretlilerin kıdem tazminatı tavanları da yeniden belirlenmiş olacak.
İşsizlik maaşı, Genel Sağlık Sigortası primi, İsteğe Bağlı Sigorta Primi, BAĞ-KUR primi, Bireysel Emeklilik kesintisi, Ev hizmetinde çalışanların primleri, doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora vs... borçlanmaları değişiklik gösterecek.
DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMALARI ARTACAK
NTV'nin haberine göre, doğum ve askerlik borçlanması olarak bilinen prim ödemeleri yılbaşında asgari ücret tutarında artacak ve kanunda yapılan değişiklikle prim miktarları da yüzde 45'e çıkacak.
BORÇLANMA NASIL HESAPLANIYOR?
Borçlanma yapacak olanlar en düşük tutar olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödemesi gerekiyor. Bu oran 7,5 kat artırılabiliyor. Borçlanma yapmak isteyenler en düşük tutardan daha düşük olmamak üzere istediği gibi oranı belirleyebiliyor.
Şu anki yürürlükteki düzenleme ve asgari ücret tutarına göre hesaplandığında günlük borçlanma en düşük 277 liradan gerçekleşiyor. Bir aylık borçlanma ise 8 bin 321 lira tutuyor. En yüksek borçlanma günlük 2 bin 77 lira, aylıkta ise 62 bin 411 lira tutuyor.