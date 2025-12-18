Kıdem tazminatından işsizlik maaşına... 1 Ocak 2026'da her şey değişecek!

BORÇLANMA NASIL HESAPLANIYOR?

Borçlanma yapacak olanlar en düşük tutar olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödemesi gerekiyor. Bu oran 7,5 kat artırılabiliyor. Borçlanma yapmak isteyenler en düşük tutardan daha düşük olmamak üzere istediği gibi oranı belirleyebiliyor.

Şu anki yürürlükteki düzenleme ve asgari ücret tutarına göre hesaplandığında günlük borçlanma en düşük 277 liradan gerçekleşiyor. Bir aylık borçlanma ise 8 bin 321 lira tutuyor. En yüksek borçlanma günlük 2 bin 77 lira, aylıkta ise 62 bin 411 lira tutuyor.