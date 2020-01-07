Kıdem yılına göre zamlı emekli maaşları belli oldu
2019 yılı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte memur emeklilerinin yeni yılda alacakları zam miktarı da netleşti. Buna göre yaklaşık 3 milyon memur emeklisi maaşlarını yüzde 5.5 zamlı alacak. 2020'de en düşük memur emekli aylığı 2.600 lira olacak.
Görevdeki memurlar ile emeklilerinin 2020-2021 maaşları ve sosyal haklarının belirlenmesine yönelik 5. Dönem Toplu sözleşmesi 2019’da yenilendi. Buna göre de hem memurlar hem de emeklileri, maaşlarını, 2020’nin ocak ayında yüzde 4 zamlı alacak.
İmzalanan toplu sözleşmeye göre TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı temmuz-aralık enflasyonun, yüzde 5’i aşması haline aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek.
YÜZDE 1.50 ENFLASYON FARKI
TÜİK, emekli maaşlarına konu olan 2019 yılı temmuz-aralık enflasyonunu açıkladı. Buna göre yılın son 6 ayında enflasyon yüzde 6.50 oldu.
Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, enflasyon toplu sözleşmede belirtildiği gibi yüzde 5’i aştığından memur emeklileri için yüzde 1.50’lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da eklendiğinde 2020’nin ocak-haziran döneminde emekliler, maaşlarını, yüzde 5.50 zamlı alacak.