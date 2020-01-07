Kıdem yılına göre zamlı emekli maaşları belli oldu

Görevdeki memurlar ile emeklilerinin 2020-2021 maaşları ve sosyal haklarının belirlenmesine yönelik 5. Dönem Toplu sözleşmesi 2019’da yenilendi. Buna göre de hem memurlar hem de emeklileri, maaşlarını, 2020’nin ocak ayında yüzde 4 zamlı alacak.

