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  3. 07 Ocak 2020 09:10

Kıdem yılına göre zamlı emekli maaşları belli oldu

2019 yılı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte memur emeklilerinin yeni yılda alacakları zam miktarı da netleşti. Buna göre yaklaşık 3 milyon memur emeklisi maaşlarını yüzde 5.5 zamlı alacak. 2020'de en düşük memur emekli aylığı 2.600 lira olacak.

Kıdem yılına göre zamlı emekli maaşları belli oldu

Görevdeki memurlar ile emeklilerinin 2020-2021 maaşları ve sosyal haklarının belirlenmesine yönelik 5. Dönem Toplu sözleşmesi 2019’da yenilendi. Buna göre de hem memurlar hem de emeklileri, maaşlarını, 2020’nin ocak ayında yüzde 4 zamlı alacak.

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Kıdem yılına göre zamlı emekli maaşları belli oldu

İmzalanan toplu sözleşmeye göre TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı temmuz-aralık enflasyonun, yüzde 5’i aşması haline aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek.

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Kıdem yılına göre zamlı emekli maaşları belli oldu

YÜZDE 1.50 ENFLASYON FARKI
TÜİK, emekli maaşlarına konu olan 2019 yılı temmuz-aralık enflasyonunu açıkladı. Buna göre yılın son 6 ayında enflasyon yüzde 6.50 oldu.

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Kıdem yılına göre zamlı emekli maaşları belli oldu

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, enflasyon toplu sözleşmede belirtildiği gibi yüzde 5’i aştığından memur emeklileri için yüzde 1.50’lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da eklendiğinde 2020’nin ocak-haziran döneminde emekliler, maaşlarını, yüzde 5.50 zamlı alacak.

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