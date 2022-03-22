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Kiev'de AVM'yi bombalayan Rusya, saldırının görüntülerini paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de AVM'ye düzenledikleri saldırıya ilişkin açıklama yaptı. AVM'nin bir füze depolama ve yeniden yükleme merkezine dönüştürüldüğünü iddia eden bakanlık, saldırının görüntülerini de paylaştı.

Kiev'de AVM'yi bombalayan Rusya, saldırının görüntülerini paylaştı - Resim: 1

24 Şubat tarihinde Rusya'nın işgali ile başlayan Ukrayna- Rusya savaşı devam ediyor. Savaşın başından beri sivillerin bulunduğu bölgeleri vuran Rusya, dün akşam da başkent Kiev'deki bir alışveriş merkezine saldırı düzenledi.

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Kiev'de AVM'yi bombalayan Rusya, saldırının görüntülerini paylaştı - Resim: 2

SALDIRIDA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun önceki gece başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi. Kısa süre sonra hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğu açıklandı.

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Kiev'de AVM'yi bombalayan Rusya, saldırının görüntülerini paylaştı - Resim: 3

Öte yandan gün ağarınca saldırı bölgesi kameralarla görüntülendi. Koskocaman binanın getirildiği son hal, görenleri endişelendirdi. Sosyal medyada binlerce kişi sivilleri vuran Rus lider Putin'e ve Rusya'yı engelleyemeyen dünya liderlerine ateş püskürdü.

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Kiev'de AVM'yi bombalayan Rusya, saldırının görüntülerini paylaştı - Resim: 4

SAVUNMA BAKANLIĞI VURULMA ANI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan AVM'ye düzenlenen roket saldırısıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada 8 kişinin öldüğü alışveriş merkezinin bir füze depolama ve yeniden yükleme merkezine dönüştürüldüğü ifade edildi. 

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