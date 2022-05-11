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Kiev'de Rus ordusunun ele geçirilen teçhizatı sergilendi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Rusya ordusuna ait ele geçirilen silah ve teçhizat ile Rus askerlerine ait pasaportlar sergilendi.

Kiev'de Rus ordusunun ele geçirilen teçhizatı sergilendi - Resim: 1

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki İkinci Dünya Savaşı Müzesi’nde, 2022 Rusya-Ukrayna savaşı sergisi açıldı. Sergide, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında kullandığı ve Ukrayna tarafından ele geçirilen askeri teçhizat sergilendi.

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Kiev'de Rus ordusunun ele geçirilen teçhizatı sergilendi - Resim: 2

Ayrıca asker botları, helikopter ve tankların yanı sıra Ukraynalılara tecavüz ettiği ve Ukraynalıları öldürdüğü iddia edilen Rus askerlerinin pasaportları sergide yer alıyor.

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Kiev'de Rus ordusunun ele geçirilen teçhizatı sergilendi - Resim: 3

Geçtiğimiz ay Rus ordusunun Kiev ve çevresinden çekilmesinin ardından Ruslara ait teçhizatlar, Ukrayna’nın Irpin, Bucha, Borodyanka, Gostomel ve diğer şehirlerinde sergilenmişti.

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Kiev'de Rus ordusunun ele geçirilen teçhizatı sergilendi - Resim: 4
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