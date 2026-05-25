Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve isimliği de CHP Genel Merkezi'ne geri döndü
Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun renkli fotoğrafı ve isimliği, genel merkezin 12. katındaki makam odasına yeniden asıldı. Özgür Özel'in fotoğrafı ise siyah beyaz olarak yerleştirildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde, mahkemenin verdiği tarihi 'mutlak butlan' (kesin hükümsüzlük) kararının yankıları fiziksel değişikliklerle kendini göstermeye devam ediyor. 21 Mayıs Perşembe günü alınan yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine resmen geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, önceki dönemde indirilen makam fotoğrafı ve isimliği bugün itibarıyla yeniden genel merkez binasındaki yerini aldı.
12. Katta "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu" Dönemi Yeniden Başladı
Mahkeme kararının hemen ardından genel merkez binasında başlatılan düzenlemeler hız kesmeden sürüyor. Partinin yönetim kalbi olan 12. kattaki genel başkanlık makam odasının kapısına, üzerinde "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu" yazılı resmi isimlik yeniden takıldı. Bu hamle, hukuki sürecin parti içi idari işleyişe de tam olarak yansıdığının ve devir teslim sürecinin sembolik olarak tamamlandığının en somut göstergesi oldu.
Özgür Özel'in Fotoğrafı Siyah Beyaz Formata Çevrildi
Genel merkezdeki görsel düzenlemeler sadece makam odasıyla sınırlı kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun renkli portresi parti genel merkezinin baş köşesine yeniden asılırken, yaşanan kurultay süreci sonrası kısa süreliğine genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'in fotoğrafıyla ilgili de dikkat çeken bir karar alındı. Özel'in fotoğrafı, genel merkez duvarına siyah beyaz formatta yerleştirildi. Siyasi kulislerde bu ince detay, partinin kurumsal hafızasına işlenen istisnai bir dönemin yansıması olarak yorumlanıyor.