Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve isimliği de CHP Genel Merkezi'ne geri döndü

12. Katta "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu" Dönemi Yeniden Başladı

Mahkeme kararının hemen ardından genel merkez binasında başlatılan düzenlemeler hız kesmeden sürüyor. Partinin yönetim kalbi olan 12. kattaki genel başkanlık makam odasının kapısına, üzerinde "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu" yazılı resmi isimlik yeniden takıldı. Bu hamle, hukuki sürecin parti içi idari işleyişe de tam olarak yansıdığının ve devir teslim sürecinin sembolik olarak tamamlandığının en somut göstergesi oldu.