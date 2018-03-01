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  3. 01 Mart 2018 15:47

Kilisede silahlı ayinden çok ilginç görüntüler

ABD'de 17 kişinin öldüğü okul saldırısının ardından başlayan bireysel silahlanma eylemleri sürerken, bir kilise silahlarla katılıma izin verilen bir ayin düzenledi. Silahlanma karşıtı bir grup ayini protesto etti.

Kilisede silahlı ayinden çok ilginç görüntüler

Florida'da 17 kişinin öldüğü okul saldırısının ardından bireysel silahlanma tartışmalarının yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kilisede silahlarla ayin düzenlendi.

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Kilisede silahlı ayinden çok ilginç görüntüler

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Pensilvanya eyaletindeki bir kilisedeki ayine evlilik yeminini tazelemek isteyen Amerikalı çiftler katıldı. Katılımcılar, beyaz kıyafetler ve AR-15 tipi silahlarla kilisede yer aldı.

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Kilisede silahlı ayinden çok ilginç görüntüler

AR-15 tipi tüfekler ABD'de düzenlenen silahlı saldırılarda sıkça kullanılan silah olma özelliğini taşıyor. Florida'daki son saldırıda da kulllanılan AR-15 tipi silahlar, kiliseye girişte kontrol edildi.

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Kilisede silahlı ayinden çok ilginç görüntüler

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Pensilvanya eyaletindeki bir kilisedeki ayine evlilik yeminini tazelemek isteyen Amerikalı çiftler katıldı. Katılımcılar, beyaz kıyafetler ve AR-15 tipi silahlarla kilisede yer aldı. AR-15 tipi tüfekler ABD'de düzenlenen silahlı saldırılarda sıkça kullanılan silah olma özelliğini taşıyor. Florida'daki son saldırıda da kulllanılan AR-15 tipi silahlar, kiliseye girişte kontrol edildi.

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