Kilisenin önünde çıplak poz veren genç model hakkında soruşturma
Moskova'da bir kilisenin önünde tamamen çıplak bir şekilde soyunarak fotoğraf çektiren Rus sosyal medya fenomeni Polina Morugina hakkında soruşturma başlatıldı.
24 yaşındaki model soruşturmanın sonunda kabahatli bulunduğu takdirde, 1 yıl hapis cezası veya ağır para cezası alacak.
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Polis tarafından gözaltına alınan Polina, susma hakkını kullandı daha sonra ise gelen tepkiler üzerine Instagram hesabını kapattı.
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Son zamanlarda sosyal medya fenomenleri arasında, Rusya'da bilinen yerlerde çıplak poz verme trendi yükseldiği için hükümet ciddi cezalar vermeye başladı.
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Geçtiğimiz aylarda birkaç sosyal medya fenomeni de benzer pozlarla yargı önüne çıkmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'in bu konuda sert yaptırımlar alınması konusunda kesin talimatları olduğu da biliniyor.
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