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Kilit kavşakta bayram trafiği başladı

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyen binlerce vatandaş yollara düştü. 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale’de oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kilit kavşakta bayram trafiği başladı - Resim: 1

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan trafik yoğunluğu, bugün öğlen saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başladı. Ankara-Samsun D-200 karayolunda oluşan araç trafiği "dron" ile havadan görüntülendi.

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Kilit kavşakta bayram trafiği başladı - Resim: 2

Kırıkkale-Kayseri kara yolunda ise araçlar akıcı şekilde ilerliyor. Trafiğin akıcı ilerlemesi için kara yolunda bazı kavşaklar beton bariyerler ve uyarı levhalarıyla kapatıldı. Bazı kavşaklarda da trafik ekipleri görev aldı.

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Kilit kavşakta bayram trafiği başladı - Resim: 3

Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere de bin 823 lira para cezası uygulandı.

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Kilit kavşakta bayram trafiği başladı - Resim: 4
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