Kilit kavşakta bayram trafiği başladı

Kırıkkale-Kayseri kara yolunda ise araçlar akıcı şekilde ilerliyor. Trafiğin akıcı ilerlemesi için kara yolunda bazı kavşaklar beton bariyerler ve uyarı levhalarıyla kapatıldı. Bazı kavşaklarda da trafik ekipleri görev aldı.