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  3. 11 Şubat 2021 19:30

Kilitli kaldığı balkondan inmeye çalışırken düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kilitli kaldığı birinci kattaki dairenin balkonundan aşağı inmeye çalışan Sibel G. (23) dengesini kaybedip, kaldırıma düştü.

Kilitli kaldığı balkondan inmeye çalışırken düştü

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sibel G. kapısı kilitli olan iki katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonundan aşağı sarkarak inmeye kalkıştı.

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Kilitli kaldığı balkondan inmeye çalışırken düştü

ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Ancak eli kayan Sibel G., kaldırıma düştü. Bu sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş ise Sibel G.'nin düştüğü yerden saniyeler önce geçince, ölümden döndü.

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Kilitli kaldığı balkondan inmeye çalışırken düştü

Kalçasının üzerine beton zemine çarpan Sibel G. yerde kıvranmaya başladı. Sibel G.'nin yardımına ise tehlike atlatan vatandaş ile çevredekiler koştu.

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Kilitli kaldığı balkondan inmeye çalışırken düştü

Çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye götürülen Sibel G.'ye müdahale edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Sibel G., taburcu edildi.

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