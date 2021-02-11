Kilitli kaldığı balkondan inmeye çalışırken düştü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kilitli kaldığı birinci kattaki dairenin balkonundan aşağı inmeye çalışan Sibel G. (23) dengesini kaybedip, kaldırıma düştü.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sibel G. kapısı kilitli olan iki katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonundan aşağı sarkarak inmeye kalkıştı.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Ancak eli kayan Sibel G., kaldırıma düştü. Bu sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş ise Sibel G.'nin düştüğü yerden saniyeler önce geçince, ölümden döndü.
Kalçasının üzerine beton zemine çarpan Sibel G. yerde kıvranmaya başladı. Sibel G.'nin yardımına ise tehlike atlatan vatandaş ile çevredekiler koştu.