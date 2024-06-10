Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kilometrelerce geri geri giden otomobil, trafiği tehlikeye soktu.
Kaynak: İHA
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Skarya'da Serdivan 32 Evler Mahallesi 2. Cadde üzerinde başlayan olayda bir otomobil sürücüsü kilometrelerce yolu geri geri giderek trafiği tehlikeye soktu.
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Otomobilin ters şekilde ilerlediğini gören vatandaşlar ise şaşkın gözlerle o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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Görüntülerde, otomobilin geri geri seyretmesi, görenlerin verdiği tepkiler de yer aldı.
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