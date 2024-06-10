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Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kilometrelerce geri geri giden otomobil, trafiği tehlikeye soktu.

Kaynak: İHA
Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi - Resim: 1
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Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi - Resim: 2

Skarya'da Serdivan 32 Evler Mahallesi 2. Cadde üzerinde başlayan olayda bir otomobil sürücüsü kilometrelerce yolu geri geri giderek trafiği tehlikeye soktu. 

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Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi - Resim: 3

Otomobilin ters şekilde ilerlediğini gören vatandaşlar ise şaşkın gözlerle o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi - Resim: 4

Görüntülerde, otomobilin geri geri seyretmesi, görenlerin verdiği tepkiler de yer aldı.

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