Kilometrelerce kuyruk oluştu
Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe merkezine kadar uzanan tır kuyruğu, 20 kilometreyi aştı.
Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe merkezine kadar uzanan tır kuyruğu, 20 kilometreyi aştı.
1 / 14
Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, son 15 günde kapıdan yurt dışına, günlük ortalama 550-600 tır çıkış yapıyor.
2 / 14
Gümrükteki geçişlerde herhangi bir aksama yaşanmazken tır kuyruğuna ihracattaki artış ile bazı Kafkas ve Orta Asya devletleriyle transit geçiş belgesinin (dozvola) temininde yaşanan gecikmenin neden olduğu öğrenildi.
3 / 14
4 / 14