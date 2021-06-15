Kilosu 140 bin dolar: İşte dünyanın en değerli paraziti
Yüzyıllar boyunca geleneksel Çin ve Tibet tıbbının temelini oluşturan tırtıl mantarı, dünyanın en değerli paraziti konumunda yer alıyor.
Yüzyıllar boyunca geleneksel Çin ve Tibet tıbbının temelini oluşturan tırtıl mantarı, dünyanın en değerli paraziti olarak alıcı buluyor.
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Nepal, Tibet, Hindistan ve Butan'ın uzak bölgelerinde her yıl sadece birkaç hafta ortaya çıkan tırtıl mantarının değeri bazı dönemlerde altının üç katına çıkarken, en değerli parazit için ödenen en yüksek bedel ise 2017 yılında kilogram başına 140 bin dolar (yaklaşık 1,2 milyon TL) olarak kayıtlara geçti.
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Güney Asya’da her yıl sadece belirli bir dönemde ortaya çıkan tırtıl mantarı, dünyanın en değerli paraziti olarak satılıyor.
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Yüzyıllar boyunca geleneksel Tibet ve Çin tıbbının temelini oluşturan tırtıl mantarı, kış uykusuna yatan tırtılın hücrelerine giren mantar hücreleri sonucunda oluşuyor.
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