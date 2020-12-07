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  3. 07 Aralık 2020 13:50

Kilosu 200 lira... Karadeniz'in en değerlisi tezgahlarda yerini aldı

Sinop'ta dönemi olmamasına rağmen nadiren ağlara takılan kalkan balığı, kilosu yaklaşık 200 liradan alıcı buluyor. Tekirdağ'da ise sarıkanat bolluğu yaşanıyor. Bollukla birlikte balığın kilosu 60 liraya kadar düştü.

Kilosu 200 lira... Karadeniz'in en değerlisi tezgahlarda yerini aldı

Sinop'ta dönemi olmamasına rağmen nadiren ağlara takılan kalkan balığı, kilosu yaklaşık 200 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

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Kilosu 200 lira... Karadeniz'in en değerlisi tezgahlarda yerini aldı

Kentte 13 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Coşkun Arslan, verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi. Bu sezon tezgahlarda bol miktarda palamut, mezgit, çinekop, istavrit ve hamsinin yer aldığına işaret eden Arslan, Karadeniz'in en değerli balıkları arasında gösterilen kalkan balığının da tezgahlarda satışa sunulduğunu belirtti.

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Kilosu 200 lira... Karadeniz'in en değerlisi tezgahlarda yerini aldı

Kalkan balığının şu an avlanma mevsimi olmadığını ifade eden Arslan, "Denize ağ atan balıkçıların ağlarına zaman zaman kalkan balığı takılıyor. Kalkan balığı nisan ayında deniz suyu ısınmaya başladığında bollaşmaya başlar. Bu aylarda tutulan kalkan balığı gelecek sezon bol olacağının işareti olabilir." dedi. Arslan, mevsimi olmamasına rağmen Karadeniz'in en değerli türlerinden kalkan balığının kilogram fiyatının iriliğine göre tezgahlarda 150 ile 200 lira arasında değiştiğini söyledi.

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Kilosu 200 lira... Karadeniz'in en değerlisi tezgahlarda yerini aldı

Tekirdağ'dan Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzünü sarıkanat güldürdü. Balıkçılar, yaklaşık 20 ton sarıkanat avladı. Tezgahlardaki yerini alan sarıkanadın fiyatı da bolluğuyla birlikte 80 liradan 60 liraya düştü.

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