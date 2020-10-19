  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Ekim 2020 11:48

Kilosu 800 lira! Zorlu hasat başladı

Marketlerde kilosu 800 liraya satılan çam fıstıklarının hasadı başladı. Tanesi 2 liraya alınan fıstıkları toplamak için köylüler onlarca metre yüksekte ölümle dans edip hasat yapıyor.

Kilosu 800 lira! Zorlu hasat başladı

Bursa'nın Gemlik ilçesi Narlı köyü ve Yalova'nın Armutlu İlçesi Fıstıklı köyü arasındaki ormanlar çam fıstığı ağaçları ile çevrili. Kilogramı 800 lirayı bulan çam fıstığının hasadı başladı.

1/ 19
Kilosu 800 lira! Zorlu hasat başladı

Köylüler Orman Bölge Müdürlüğü'ne toplayacakları kadar fıstığın ücretini yatırdıktan sonra hasadın serbest bırakılmasıyla ormanlara doğru yola çıkıyor. Köylüler, ellerinde metrelerce uzunluğunda sırıklarla boyları 5 ila 25 metreyi bulan çam fıstığı ağaçlarına adeta bir atlet gibi tırmanarak ölümü göze alıyor.

2/ 19
Kilosu 800 lira! Zorlu hasat başladı

Köylüler fıstıkları ağaçlardan düşürüyor. Düşürdükleri kozalakları ise uzun arayışlar sonunda yerden bularak çuvallara topluyorlar. Fıstıklı köyünde her yıl çok sayıda vatandaş boyu 25 metreyi bulan çam fıstığı ağacından düşerek yaralanıyor.

3/ 19
Kilosu 800 lira! Zorlu hasat başladı

Köylüler ölümü göze alarak hasadını yaptıkları fıstık kozalaklarının kilosunu 6 lira 50 kuruştan satıyor. 4 tane kozalak 1 kilogram geliyor. Bir köylü günde 150 ila 500 kilo arasında çam fıstığı kozalağı toplayabiliyor. Toplanan çam fıstığı kozalakları işlenmek için fabrikaya gidiyor.

4/ 19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM