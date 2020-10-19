Kilosu 800 lira! Zorlu hasat başladı

Köylüler Orman Bölge Müdürlüğü'ne toplayacakları kadar fıstığın ücretini yatırdıktan sonra hasadın serbest bırakılmasıyla ormanlara doğru yola çıkıyor. Köylüler, ellerinde metrelerce uzunluğunda sırıklarla boyları 5 ila 25 metreyi bulan çam fıstığı ağaçlarına adeta bir atlet gibi tırmanarak ölümü göze alıyor.

