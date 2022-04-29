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  4. Kim inanır 72 yaşında olduğuna... 3 torun sahibi nine 22 bin kilometre yürüyecek

Kim inanır 72 yaşında olduğuna... 3 torun sahibi nine 22 bin kilometre yürüyecek

Üç torun sahibi İtalyan büyükanne Vienna Cammarota, 22 bin kilometrelik destansı bir yürüyüşe çıktı.

Kim inanır 72 yaşında olduğuna... 3 torun sahibi nine 22 bin kilometre yürüyecek - Resim: 1

72 yaşındaki Vienna Cammarota, İtalyan kaşifin 750 yıl önce Pekin'e kadar gittiği rotayı takip eden olağanüstü bir yolculuk için salı günü Venedik'ten ayrıldı.

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Kim inanır 72 yaşında olduğuna... 3 torun sahibi nine 22 bin kilometre yürüyecek - Resim: 2

İtalyan kaşifin Marco Polo'nun Seyahatleri adlı kitabında yer alan rota, Cammarota'yı 15 ülkeden ve Avrasya'dan Çin'e uzanan kadim İpek Yolu güzergahından geçirecek.

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Kim inanır 72 yaşında olduğuna... 3 torun sahibi nine 22 bin kilometre yürüyecek - Resim: 3

Yürüyüşünün her aşaması plana uygun giderse Cammarota, Aralık 2025'te Çin'in başkentine ulaşacak.

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Kim inanır 72 yaşında olduğuna... 3 torun sahibi nine 22 bin kilometre yürüyecek - Resim: 4

Bu onun ilk seferi de değil: 70'lerindeki büyükanne, daha önce Nepal'den Everest'e kadar yürüdü, İncil'de İsa'nın Filistin'den geçen rotasını izledi ve Alman filozof Goethe'nin Alpler'deki yolunu takip etti.

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