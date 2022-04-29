Kim inanır 72 yaşında olduğuna... 3 torun sahibi nine 22 bin kilometre yürüyecek
Üç torun sahibi İtalyan büyükanne Vienna Cammarota, 22 bin kilometrelik destansı bir yürüyüşe çıktı.
72 yaşındaki Vienna Cammarota, İtalyan kaşifin 750 yıl önce Pekin'e kadar gittiği rotayı takip eden olağanüstü bir yolculuk için salı günü Venedik'ten ayrıldı.
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İtalyan kaşifin Marco Polo'nun Seyahatleri adlı kitabında yer alan rota, Cammarota'yı 15 ülkeden ve Avrasya'dan Çin'e uzanan kadim İpek Yolu güzergahından geçirecek.
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Yürüyüşünün her aşaması plana uygun giderse Cammarota, Aralık 2025'te Çin'in başkentine ulaşacak.
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Bu onun ilk seferi de değil: 70'lerindeki büyükanne, daha önce Nepal'den Everest'e kadar yürüdü, İncil'de İsa'nın Filistin'den geçen rotasını izledi ve Alman filozof Goethe'nin Alpler'deki yolunu takip etti.
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