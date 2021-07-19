Kim Jong Un: ''Ölümlerden ölüm beğenin''
Her yaptığı ve söylediği olay olan Kuzey Kore lideri yine dünya gündemine oturdu. Kim'in kendi ülkesinin gençlerine yaptığı çağrıya uyulmaması halinde verilebilecek cezalar ise korkunç.
Her yaptığı ve söylediği olay olan Kuzey Kore lideri yine dünya gündemine oturdu. Kim'in kendi ülkesinin gençlerine yaptığı çağrıya uyulmaması halinde verilebilecek cezalar ise korkunç.
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Kuzey Kore'de hükümet, gençlere geleneksel hayat tarzını benimsemeleri ve kendi dillerini konuşmaları çağrısında bulundu.
İktidardaki Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun'da yer alan makalede, toplum için "burjuvazinin ideolojik ve kültürel nüfuzunun, silahlı düşmanlardan daha tehlikeli" bir durum yarattığı ifade edildi.
Öte yandan makalede, Pyongyang lehçesinin üstünlüğü vurgulanarak gençlere ana dillerini düzgün kullanma uyarısı yapıldı. Bunun yanı sıra gençlerden makul müzikler, danslar ve giyim şekilleri ile geleneksel hayat tarzını benimsemeleri istendi.