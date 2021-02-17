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  3. 17 Şubat 2021 13:15

Kim Jong Un'un eşi aylar sonra ilk kez görüntülendi

Ocak 2020'den beri görüntülenmeyen Ri Sol-ju hakkında, basında hamile olduğu söylentileri yayılmıştı. Basına yansıyan yeni görüntülerin ardından gözler hakkında çok fazla şey bilinmeyen First Lady Ri Sol-ju'ya çevrildi. Kim Jong'un eşi hakkında çok şaşırtan detaylar var. İşte bu ilginç haberin ayrıntıları...

Kim Jong Un'un eşi aylar sonra ilk kez görüntülendi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dün bir konsere eşi ile katıldı.

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Kim Jong Un'un eşi aylar sonra ilk kez görüntülendi

Kuzey Kore resmi gazetelerinden Rodong Sinmun'un haberine göre Kuzey Kore lideri, babası ve ülkenin eski lideri Kim Jong-il'in doğum gününü kutlamak için Mansudae Sanat Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde eşi Ri Sol-ju ile görüntülendi.

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Kim Jong Un'un eşi aylar sonra ilk kez görüntülendi

O DETAY GÖZLERDEN KAÇMADI
Basına yansıyan konser görüntülerinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediği gözlendi.

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Kim Jong Un'un eşi aylar sonra ilk kez görüntülendi

HAMİLE Mİ?
Ocak 2020'den beri görüntülenmeyen Ri Sol-ju hakkında, kamuoyunda, sağlık problemleri yaşadığına ya da hamile olabileceğine ilişkin söylentiler bulunuyordu.

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