Kim Jong Un'un eşi aylar sonra ilk kez görüntülendi
Ocak 2020'den beri görüntülenmeyen Ri Sol-ju hakkında, basında hamile olduğu söylentileri yayılmıştı. Basına yansıyan yeni görüntülerin ardından gözler hakkında çok fazla şey bilinmeyen First Lady Ri Sol-ju'ya çevrildi. Kim Jong'un eşi hakkında çok şaşırtan detaylar var. İşte bu ilginç haberin ayrıntıları...
Kuzey Kore resmi gazetelerinden Rodong Sinmun'un haberine göre Kuzey Kore lideri, babası ve ülkenin eski lideri Kim Jong-il'in doğum gününü kutlamak için Mansudae Sanat Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde eşi Ri Sol-ju ile görüntülendi.
O DETAY GÖZLERDEN KAÇMADI
Basına yansıyan konser görüntülerinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediği gözlendi.