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  3. 02 Temmuz 2020 09:31

Kim Jong'un eşinin uygunsuz fotoğrafları ortaya çıktı

Kuzey Kore ve lideri Kim Jong, Koronavirüs döneminde de dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Kim Jong'un eşinin uygunsuz fotoğrafları ortaya çıktı

Düşman kardeşler Kuzey ve Güney Kore arısında sular bir türlü durulmuyor.

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Kim Jong'un eşinin uygunsuz fotoğrafları ortaya çıktı

İki ülke arasında geçen ay başlayan broşür krizi büyümüş, barış yolunda atılan adımlar da sekteye uğramıştı.

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Kim Jong'un eşinin uygunsuz fotoğrafları ortaya çıktı

Güney Kore, Kuzey'in 2018'de varılan Koreler arası askeri anlaşmaya son verme tehdidinde bulunması üzerine aktivistlerin sınırda Pyongyang yönetimi karşıtı broşürler atmasını yasaklayacak yeni kanunlar çıkarmayı planlandığını bildirdi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, resmi basında çıkan açıklamasında, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için ana vatanlarına ihanet eden "alçaklar ve melez köpekler" ifadesini kullanarak, "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." gibi çok sert açıklamalar yapmıştı.

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Kim Jong'un eşinin uygunsuz fotoğrafları ortaya çıktı

Son olarak, Kuzey Kore, Güney Kore ile barış görüşmelerinin koordine edilmesi kurulan temsil ofisini patlatarak tahrip etmişti.

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