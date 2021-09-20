Kim Kardashian ile ilgili yeni iddia: Bir seks kasedi daha var!
2007’de internete sızdırılan seks kasedinden sonra Kim Kardashian hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Kim Kardashian'a bir seks kasedi şoku daha! 2007’de internete sızdırılan seks kasedinden sonra Kim Kardashian hakkında yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü.
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Bir dönem birlikte olduğu şarkıcı Ray J ile çektiği seks kasedi, çekildikten beş yıl sonra internete sızdırılan Kim Kardashian yıllar boyunca bu konuda sorunlar yaşamıştı.
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İddiaya göre Ray J ile Kim'in ikinci bir seks kasedi daha var. Ray J'nin eski menajeri Wack bu iddiaların sahibi. Wack açıklamasında "Bu kasedi yalnızca boşanmak üzere olduğu çocuklarının babasına veririm" dedi.
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Kardashian son olarak yatak odası videosu hakkında konuşmasının, durumun üstesinden gelmesine yardım ettiğini söylemişti. Kim Kardashian ilgili yeni bir iddia ise gündeme bomba gibi düştü.
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