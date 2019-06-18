  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Haziran 2019 13:15

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1 milyonluk soruları

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izlemeyen neredeyse yoktur. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de kimisi ilk soruda elendi, kimisi ise yüksek ödüller kazandı. Televizyon başınd

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1 milyonluk soruları

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izlemeyen neredeyse yoktur. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de kimisi ilk soruda elendi, kimisi ise yüksek ödüller kazandı. Televizyon başında izleyenler "Ben bilirdim o soruyu" dedi. İşte 1 milyon TL'lik sorular...

1/ 262
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1 milyonluk soruları

2/ 262
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1 milyonluk soruları

3/ 262
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1 milyonluk soruları

4/ 262
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM