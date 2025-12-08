  1. Anasayfa
  4. Kim Milyoner Olmak İster'de ''Seyirciye güvenmiyorum'' diyen yarışmacı olay oldu

Kim Milyoner Olmak İster programında ilginç anlar yaşandı. Seyirci jokerini kullanan yarışmacının ''Seyirciye güvenmiyorum'' sözü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de ''Seyirciye güvenmiyorum'' diyen yarışmacı olay oldu - Resim: 1

ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Programda seyirciye güvenmediğini söyleyen yarışmacı, sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Kim Milyoner Olmak İster'de ''Seyirciye güvenmiyorum'' diyen yarışmacı olay oldu - Resim: 2

Nesrin Ulus isimli yarışmacıya, 10 bin TL değerindeki dördüncü soru olarak ''Hangisi Türkiye’dedir?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Tac Mahal, Pisa Kulesi, Valens Su Kemeri ve Golden Gate Köprüsü yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de ''Seyirciye güvenmiyorum'' diyen yarışmacı olay oldu - Resim: 3

“SEYİRCİYE GÜVENMİYORUM”
Soruda kararsız kalan yarışmacı, seyirci joker hakkını kullandı. Seyircilerin yanıtlarda yüzde 100 oranıyla “C şıkkı Valens Su Kemeri” yönünde oy kullandığı görüldü. 

Kim Milyoner Olmak İster'de ''Seyirciye güvenmiyorum'' diyen yarışmacı olay oldu - Resim: 4

Ancak Nesrin Ulus, karar vermeden önce stüdyoda dikkat çeken bir açıklamada bulunarak, “Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum” ifadelerini kullandı.

