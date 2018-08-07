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  3. 07 Ağustos 2018 13:45

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru

'Kim Milyoner Olmak İster'in en ilgi çeken sorularından biri yarışmacı İstanbul Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Sümeyye Büyük'e soruldu.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru

Yarışmanın ilk sorusu: Yıpranan saç uçlarını kestiren biri, bu durumu anlatmak için hangi ifadeyi kullanır? Sümeyye Hanım, "Kırıklarımı aldırdım" cevabını vererek 500 TL'lik ilk soruyu bildi.

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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru

Yarışmanın 2. sorusu: İzlediğiniz bir çizgi filmdeki karakterin, başının etrafında yıldızlar ve kuşlar dönüyorsa muhtemelen ne olmuştur? Sümeyye Hanım, "Başını bir yere çarpmıştır" cevabını vererek 1000 TL'lik soruyu bildi.

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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru

Yarışmanın 3. sorusu: "Oğlum bak git", "Herkesin hayatına kimse karışamaz" ve "Al, kırdın kırdın" gibi sözler geçiyorsa, izlediğiniz videonun başlığı hangisi olabilir? Sümeyye Hanım, "İnternet fenomenleri" cevabını vererek 2000 TL'lik soruyu bildi.

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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru

Yarışmanın 4. sorusu: "Aşk bu kızılötesi, yaralı müzesi, hareket edemem" sözleri olan şarkı kime aittir? Sümeyye Hanım, "Serdar Ortaç" cevabını vererek 3000 TL'lik soruyu bildi.

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