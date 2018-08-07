Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru
'Kim Milyoner Olmak İster'in en ilgi çeken sorularından biri yarışmacı İstanbul Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Sümeyye Büyük'e soruldu.
Yarışmanın ilk sorusu: Yıpranan saç uçlarını kestiren biri, bu durumu anlatmak için hangi ifadeyi kullanır? Sümeyye Hanım, "Kırıklarımı aldırdım" cevabını vererek 500 TL'lik ilk soruyu bildi.
Yarışmanın 2. sorusu: İzlediğiniz bir çizgi filmdeki karakterin, başının etrafında yıldızlar ve kuşlar dönüyorsa muhtemelen ne olmuştur? Sümeyye Hanım, "Başını bir yere çarpmıştır" cevabını vererek 1000 TL'lik soruyu bildi.
Yarışmanın 3. sorusu: "Oğlum bak git", "Herkesin hayatına kimse karışamaz" ve "Al, kırdın kırdın" gibi sözler geçiyorsa, izlediğiniz videonun başlığı hangisi olabilir? Sümeyye Hanım, "İnternet fenomenleri" cevabını vererek 2000 TL'lik soruyu bildi.