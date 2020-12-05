Kim ne zaman aşı olacak ? İşte koronavirüs aşısıyla ilgili tüm merak edilenler
Dünyanın koronavirüsle mücadelesi sürüyor. Türkiye de salgınla baş edebilmek için 11 Aralık'tan sonra ilk önce sağlık çalışanları olmak üzere aşılama safhasına geçiyor. Peki aşılama kaç grupta yapılacak, ilk ve en son kimler aşılanacak?
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye’nin aşı stratejisini anlattı...
Türkiye'de planlama yapılırken ilk grupta sağlık çalışanları, 65 yaş üzeri kişiler; önce kronik hastalığı olanlar, sonra diğer 65 yaş üzeri kişiler ve kalabalık içerisinde bulunan huzurevi, bakımevi gibi yerlerdeki kişiler ile engelli bireylerin aşılanması söz konusu olacak.
POLİS, ASKER, ÖĞRETMENLER
Sonra toplumda hizmet önceliği olan kişiler; polisler, askerler, öğretmenler, adliye çalışanları, cezaevlerinde çalışanlara aşı yapılabilir.