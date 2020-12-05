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  3. 05 Aralık 2020 10:20

Kim ne zaman aşı olacak ? İşte koronavirüs aşısıyla ilgili tüm merak edilenler

Dünyanın koronavirüsle mücadelesi sürüyor. Türkiye de salgınla baş edebilmek için 11 Aralık'tan sonra ilk önce sağlık çalışanları olmak üzere aşılama safhasına geçiyor. Peki aşılama kaç grupta yapılacak, ilk ve en son kimler aşılanacak?

Kim ne zaman aşı olacak ? İşte koronavirüs aşısıyla ilgili tüm merak edilenler

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye’nin aşı stratejisini anlattı...

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Kim ne zaman aşı olacak ? İşte koronavirüs aşısıyla ilgili tüm merak edilenler

Türkiye'de planlama yapılırken ilk grupta sağlık çalışanları, 65 yaş üzeri kişiler; önce kronik hastalığı olanlar, sonra diğer 65 yaş üzeri kişiler ve kalabalık içerisinde bulunan huzurevi, bakımevi gibi yerlerdeki kişiler ile engelli bireylerin aşılanması söz konusu olacak. 

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Kim ne zaman aşı olacak ? İşte koronavirüs aşısıyla ilgili tüm merak edilenler

POLİS, ASKER, ÖĞRETMENLER
Sonra toplumda hizmet önceliği olan kişiler; polisler, askerler, öğretmenler, adliye çalışanları, cezaevlerinde çalışanlara aşı yapılabilir.

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Kim ne zaman aşı olacak ? İşte koronavirüs aşısıyla ilgili tüm merak edilenler

HİZMET SEKTÖRÜNDEKİLER
Hürriyet'te yer alan habere göre hizmetin sürdürülmesi yönünden öncelikli olan gruplar yani belediye çalışanları, doğal gaz, elektrik, telefon, internet hizmetleri gibi gruplar bir sonraki grup. Daha sonra peyderpey diğer gruplara doğru gidecek.

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