Kim ne zaman aşı olacak ? İşte koronavirüs aşısıyla ilgili tüm merak edilenler

HİZMET SEKTÖRÜNDEKİLER

Hürriyet'te yer alan habere göre hizmetin sürdürülmesi yönünden öncelikli olan gruplar yani belediye çalışanları, doğal gaz, elektrik, telefon, internet hizmetleri gibi gruplar bir sonraki grup. Daha sonra peyderpey diğer gruplara doğru gidecek.