Kim, nükleer cephane toplantısında ortaya çıktı
Geçtiğimiz günlerde öldüğü iddiaları ile gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin nükleer cephaneliğini güçlendirmek amacıyla toplantı düzenledi.
Kore (Kuzey) Merkezi Haber Ajansındaki (KCNA) habere göre, en son bu ayın başında gübre fabrikasının açılışına katılarak kamuoyu önüne çıkan Kim, askeri bir toplantıya başkanlık etti.
Toplantıda ülkenin nükleer savaş caydırıcılığını artırma ve stratejik silahlı kuvvetlerin yüksek alarm operasyonuna sokulmasına yönelik yeni politikalar ortaya konuldu.
Ülkeyi tehdit eden yabancı güçleri caydırma yeteneklerinin artırılmasının tartışıldığı toplantıda, ABD ve Güney Kore askerlerine açıkça atıfta bulunuldu. Toplantının ne zaman yapıldığına dair bir bilgi paylaşılmadı.