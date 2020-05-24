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  3. 24 Mayıs 2020 17:44

Kim, nükleer cephane toplantısında ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde öldüğü iddiaları ile gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin nükleer cephaneliğini güçlendirmek amacıyla toplantı düzenledi.

Kim, nükleer cephane toplantısında ortaya çıktı

Kore (Kuzey) Merkezi Haber Ajansındaki (KCNA) habere göre, en son bu ayın başında gübre fabrikasının açılışına katılarak kamuoyu önüne çıkan Kim, askeri bir toplantıya başkanlık etti.

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Kim, nükleer cephane toplantısında ortaya çıktı

Toplantıda ülkenin nükleer savaş caydırıcılığını artırma ve stratejik silahlı kuvvetlerin yüksek alarm operasyonuna sokulmasına yönelik yeni politikalar ortaya konuldu.

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Kim, nükleer cephane toplantısında ortaya çıktı

Ülkeyi tehdit eden yabancı güçleri caydırma yeteneklerinin artırılmasının tartışıldığı toplantıda, ABD ve Güney Kore askerlerine açıkça atıfta bulunuldu. Toplantının ne zaman yapıldığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

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Kim, nükleer cephane toplantısında ortaya çıktı

Geçen ay, Kim'in sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı.

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