''Kim sana asıldı! Ülken için kendini feda et''
Yine bir kitap yine başrolde ABD Başkanı Donald Trump ve yine bomba detaylar! Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde çıkan kitaplar Donald Trump'ı zor duruma düşürecek ayrıntılar barındırmaya devam ediyor.
Yine bir kitap yine başrolde ABD Başkanı Donald Trump ve yine bomba detaylar! Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde çıkan kitaplar Donald Trump'ı zor duruma düşürecek ayrıntılar barındırmaya devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz 2017-Temmuz 2019 arasında Beyaz Saray Sözcüsü olan Sarah Sanders'ın gelecek hafta piyasaya çıkacak 'Speaking for Myself' (Kendim için konuşmak) isimli anı kitabından alıntılar basına yansıdı.
2018'DE SİNGAPUR'DA GERÇEKLEŞTİ The Guardian'ın alıntı yaptığı kitapta, Sanders, Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2018'deki Singapur zirvesinden de söz ediyor.