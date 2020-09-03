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  3. 03 Eylül 2020 12:45

''Kim sana asıldı! Ülken için kendini feda et''

Yine bir kitap yine başrolde ABD Başkanı Donald Trump ve yine bomba detaylar! Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde çıkan kitaplar Donald Trump'ı zor duruma düşürecek ayrıntılar barındırmaya devam ediyor.

''Kim sana asıldı! Ülken için kendini feda et''

Yine bir kitap yine başrolde ABD Başkanı Donald Trump ve yine bomba detaylar! Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde çıkan kitaplar Donald Trump'ı zor duruma düşürecek ayrıntılar barındırmaya devam ediyor.

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''Kim sana asıldı! Ülken için kendini feda et''

ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz 2017-Temmuz 2019 arasında Beyaz Saray Sözcüsü olan Sarah Sanders'ın gelecek hafta piyasaya çıkacak 'Speaking for Myself' (Kendim için konuşmak) isimli anı kitabından alıntılar basına yansıdı.

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''Kim sana asıldı! Ülken için kendini feda et''

2018'DE SİNGAPUR'DA GERÇEKLEŞTİ The Guardian'ın alıntı yaptığı kitapta, Sanders, Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2018'deki Singapur zirvesinden de söz ediyor.

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''Kim sana asıldı! Ülken için kendini feda et''

Toplantı masasında Kuzey Kore liderinin kendisine baş sallayıp göz kırptığını yazan kadın sözcü, daha sonra limuzinde olayı anlattığında Trump'ın "Kim Jong-un sana asıldı. Bunu yaptı. Kesinlikle sana asıldı" diyerek

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