Kim'den ''nükleer'' meydan okuma

KCNA'nın bildirdiğine göre Kim, söz konusu duyuruyu Kuzey Kore'nin en büyük balistik füzesi olan Hwasong-17'nin fırlatılmasına katılan düzinelerce askeri subayı terfi ettirirken yaptı. Kuzey Kore lideri,ABD'ye ulaşabilen kıtalararası bir balistik füze olan Hwasong-17'nin 'dünyanın en güçlü stratejik silahı' olduğunu ve Kuzey Kore'nin dünyanın en güçlü ordusunu kurma kararlılığını ve yeteneğini gösterdiğini söyledi.