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Kimi et fırlattı, kimi telefona sarıldı... İtfaiye ekipleri ağ atarak yakaladı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, bir iş yerinin çatısına konan akbabayı görenler hayvana et attı, bazıları ise telefonuyla görüntüledi. İtfaiye ekiplerinin ağ atarak yakaladığı akbaba, kontrollerin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: DHA
Kimi et fırlattı, kimi telefona sarıldı... İtfaiye ekipleri ağ atarak yakaladı - Resim: 1

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mahalleli, saat 11.00 sıralarında bir iş yerinin çatısında akbaba olduğunu fark etti. Kısa sürede toplanan kişilerden bazıları çatıdaki akbabaya yemesi için et attı, daha sonra çatıdaki hayvanın bulunduğu yerden alınması için itfaiye ekiplerine haber verildi. 

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Kimi et fırlattı, kimi telefona sarıldı... İtfaiye ekipleri ağ atarak yakaladı - Resim: 2

Ekiplerin çalışmasını ilgiyle izleyen kalabalık, cep telefonlarıyla bol bol görüntü ve fotoğraf çekti.

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Kimi et fırlattı, kimi telefona sarıldı... İtfaiye ekipleri ağ atarak yakaladı - Resim: 3

İtfaiye ekipleri akbabayı ağ atıp yakaladı. 

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Kimi et fırlattı, kimi telefona sarıldı... İtfaiye ekipleri ağ atarak yakaladı - Resim: 4

Çatıdan indirilen akbabanın kontrollerinin yapılmasının ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

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