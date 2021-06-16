Kimilerinin hayalini onlar gerçek yaptı... Evlerini satıp karavan aldılar ve...
Fransız fotoğraf sanatçısı Eric Guedeney (58), tüm mal varlığını satıp, eşi Joelle Bezal (50) ve oğlu Tao Guedeney (9) ile 2 yıl önce karavanla dünya turuna çıktı.
Fransa'da yaşamını sürdüren Guedeney ailesi, tüm mal varlıklarını satıp, karavan satın aldı. Ülkeden 2 yıl önce yola çıkan aile, sırasıyla İtalya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'ı gezip, 2,5 ay önce de Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptı. Fransız aile, Türkiye'de İstanbul, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla üzerinden Antalya Demre’ye geldi.
Gittikleri her ülkede uzun süre kalan, Türkiye'deki 3 aylık vize sürelerini ise 6 ay veya 1 yıla çıkarmak isteyen aile, ülkeyi baştan başa gezecek. Daha sonra İran'a geçecek olan aile, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Moğolistan ve Rusya üzerinden Çin'e kadar gitmeyi planlıyor.
9 BİN KİLOMETRE YOL YAPTILAR Çin'den dönüş yaparak Tayland, Kamboçya, Myanmar, Malezya, Nepal, Hindistan, Pakistan, Afganistan ve İran'ın ardından tekrar Türkiye'ye dönecek olan aile, Karadeniz kıyısını takip edip, gezilerini sürdürecek.
Dönüş yolunda Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya ve İsviçre'yi geçip, tekrar Fransa'ya dönmeyi planlayan aile, şu ana kadar 9 bin kilometre yol katetti. Guedeney çiftinin oğlu Tao Guedeney ise gezi boyunca derslerine uzaktan devam etti.