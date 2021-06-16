Kimilerinin hayalini onlar gerçek yaptı... Evlerini satıp karavan aldılar ve...

Gittikleri her ülkede uzun süre kalan, Türkiye'deki 3 aylık vize sürelerini ise 6 ay veya 1 yıla çıkarmak isteyen aile, ülkeyi baştan başa gezecek. Daha sonra İran'a geçecek olan aile, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Moğolistan ve Rusya üzerinden Çin'e kadar gitmeyi planlıyor.