  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 15 Ocak 2021 16:45

Kimlere koronavirüs aşısı yapılmayacak?

Çin aşısının onay almasından sonra Türkiye'de aşılama başladı. Aşılama için öncelikli gruplar belli olurken bazı vatandaşlar da etkisi henüz belirlenemediği için aşı olmayacak.

Kimlere koronavirüs aşısı yapılmayacak?

TRT Haber'in haberine göre, Sağlık çalışanlarından sonra diğer grupların aşılamaları başlayacak.

Bazı gruplara ilk etapta aşı yapılmayacak.

1/ 6
Kimlere koronavirüs aşısı yapılmayacak?

Kimler aşı olamayacak?
Son altı ay içerisinde hastalık geçirenlerin aşılanmasına gerek olmadığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Bu süreçte tabii ki vücudun antikor gibi bir yanıt verebilmesinin yanı sıra hücresel bir immünite de söz konusu. Eğer hasta endişeleniyorsa durumundan, aşı için başvurabilir altı aydan sonra bir sakınca yok" dedi. Prof. Dr. Turan, antikor düzeyi düşenlerin aşı başvurusunda bulunabileceğine de vurgu yaptı.

2/ 6
Kimlere koronavirüs aşısı yapılmayacak?

'Hamileler ve 18 yaş altı, yeterli veri olmadığından aşılanmayacak'
Hamileler ve 18 yaş altı gruba dair yeterli çalışma olmadığı için aşılanmayacak.

Turan konuyla ilgili şunları aktardı:

3/ 6
Kimlere koronavirüs aşısı yapılmayacak?

"Bütün aşı çalışmalarında 18-59 yaş arası aşılanarak çalışmalar gerçekleştirildi. Veriler oradan geliyor ,o yüzden biz 18 yaş altına aşı yapmama kararı aldık.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM