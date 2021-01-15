Kimlere koronavirüs aşısı yapılmayacak?
Çin aşısının onay almasından sonra Türkiye'de aşılama başladı. Aşılama için öncelikli gruplar belli olurken bazı vatandaşlar da etkisi henüz belirlenemediği için aşı olmayacak.
TRT Haber'in haberine göre, Sağlık çalışanlarından sonra diğer grupların aşılamaları başlayacak.
Bazı gruplara ilk etapta aşı yapılmayacak.
Kimler aşı olamayacak?
Son altı ay içerisinde hastalık geçirenlerin aşılanmasına gerek olmadığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Bu süreçte tabii ki vücudun antikor gibi bir yanıt verebilmesinin yanı sıra hücresel bir immünite de söz konusu. Eğer hasta endişeleniyorsa durumundan, aşı için başvurabilir altı aydan sonra bir sakınca yok" dedi. Prof. Dr. Turan, antikor düzeyi düşenlerin aşı başvurusunda bulunabileceğine de vurgu yaptı.
'Hamileler ve 18 yaş altı, yeterli veri olmadığından aşılanmayacak'
Hamileler ve 18 yaş altı gruba dair yeterli çalışma olmadığı için aşılanmayacak.
Turan konuyla ilgili şunları aktardı: