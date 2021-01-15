Kimlere koronavirüs aşısı yapılmayacak?

Kimler aşı olamayacak?

Son altı ay içerisinde hastalık geçirenlerin aşılanmasına gerek olmadığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Bu süreçte tabii ki vücudun antikor gibi bir yanıt verebilmesinin yanı sıra hücresel bir immünite de söz konusu. Eğer hasta endişeleniyorsa durumundan, aşı için başvurabilir altı aydan sonra bir sakınca yok" dedi. Prof. Dr. Turan, antikor düzeyi düşenlerin aşı başvurusunda bulunabileceğine de vurgu yaptı.

