Kimliği belli oldu! Meğer General Vasiliy değilmiş!
Ardahan'a bir inşaatın temel kazısı sırasında 25 Nisan'da bulunan ve Rus General Vasiliy Geyman'a ait olduğu iddia edilen tabut içindeki cesedin kimliği belli oldu.
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Kars Müzesi'nde mühürlenip koruma altına alınan subayın, Yarbay Karl Karloviç Rjepetski olduğu anlaşıldı.
Yarbay Karloviç'in, 1. Kafkas Kolordosu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı'na mensup bulunduğu, ölüm tarihinin 1894, ölüm nedeninin de hastalıktan kaynaklı olduğu öğrenildi. .