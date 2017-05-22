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  3. 22 Mayıs 2017 10:00

Kimliği belli oldu! Meğer General Vasiliy değilmiş!

Kimliği belli oldu! Meğer General Vasiliy değilmiş!

Ardahan'a bir inşaatın temel kazısı sırasında 25 Nisan'da bulunan ve Rus General Vasiliy Geyman'a ait olduğu iddia edilen tabut içindeki cesedin kimliği belli oldu.

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Kimliği belli oldu! Meğer General Vasiliy değilmiş!

Kars Müzesi'nde mühürlenip koruma altına alınan subayın, Yarbay Karl Karloviç Rjepetski olduğu anlaşıldı.




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Kimliği belli oldu! Meğer General Vasiliy değilmiş!

Yarbay Karloviç'in, 1. Kafkas Kolordosu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı'na mensup bulunduğu, ölüm tarihinin 1894, ölüm nedeninin de hastalıktan kaynaklı olduğu öğrenildi. .

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Kimliği belli oldu! Meğer General Vasiliy değilmiş!

Türk uzmanların, cesedin üzerindeki üniformadan Rus yarbayın kimliğiyle ilgiyi bazı bilgileri elde ettikleri, Rus yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda da yüzde 99 ihtimalle kimliğinin belli olduğu kaydedildi. .

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