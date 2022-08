Kimlikle geçiş kararını fırsata çevirip Edirne'ye akın ettiler

"İNŞALLAH DAHA ÇOK GELMEYE DEVAM EDERLER"

Bulgarların alışveriş cenneti haline gelen Edirne'de, esnafın yüzü de gülüyor. Müşterilerinin yüzde 90'ını Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu anlatan esnaf, alışveriş turizminin devam etmesini istiyor. Kimlik ile girişlerin esnafa can suyu olduğunu vurgulayan Mehmet Yıldırım, “Alışverişler çok güzel oluyor. İyi ki böyle bir şey çıkarttılar, her şey çok güzel çok memnunuz. Daha çok gelmeye başladılar. Kalabalık var inşallah daha çok gelmeye devam eder. Giyimden, gıdaya her şeyi alıyorlar” şeklinde konuştu.