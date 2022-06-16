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Kimsenin girmeye cesaret edemediği köy! Hikayesi tüyler ürpertiyor!

Türkiye'de paranormal olayların yaşandığı yerlerden biri olan Azem köyünün hikayesi tüyler ürpertiyor.

Kimsenin girmeye cesaret edemediği köy! Hikayesi tüyler ürpertiyor! - Resim: 1

Türkiye'de paranormal olayların yaşandığı bölgeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte o yerlerden biri de Sakarya'da olduğu iddia edilen Azem Köyü.

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Kimsenin girmeye cesaret edemediği köy! Hikayesi tüyler ürpertiyor! - Resim: 2

117 HANE BOŞALTILDI
Medyabar'ın haberine göre 1921 yılında Sakarya'da yaşanan hikayeye göre bir köyde açıklanamayan olaylar başlayınca köyün 117 hanesi köyden kaçar. 

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Kimsenin girmeye cesaret edemediği köy! Hikayesi tüyler ürpertiyor! - Resim: 3

İddiaya göre köyü cinî varlıklar basmıştır. Sebebi ise Arapçada 'savunucu' anlamına gelen azem büyüsünün yapılmış olmasıdır. Söz konusu hikaye Azem adlı filme de konu edilmiştir.

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Kimsenin girmeye cesaret edemediği köy! Hikayesi tüyler ürpertiyor! - Resim: 4

Sakarya'nın hangi ilçesinde yaşandığı bile belli olmayan bu hikaye zaman zaman sosyal medya ve ekşi sözlükte gündeme geliyor.

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