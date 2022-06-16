Kimsenin girmeye cesaret edemediği köy! Hikayesi tüyler ürpertiyor!
Türkiye'de paranormal olayların yaşandığı yerlerden biri olan Azem köyünün hikayesi tüyler ürpertiyor.
Türkiye'de paranormal olayların yaşandığı bölgeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte o yerlerden biri de Sakarya'da olduğu iddia edilen Azem Köyü.
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117 HANE BOŞALTILDI
Medyabar'ın haberine göre 1921 yılında Sakarya'da yaşanan hikayeye göre bir köyde açıklanamayan olaylar başlayınca köyün 117 hanesi köyden kaçar.
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İddiaya göre köyü cinî varlıklar basmıştır. Sebebi ise Arapçada 'savunucu' anlamına gelen azem büyüsünün yapılmış olmasıdır. Söz konusu hikaye Azem adlı filme de konu edilmiştir.
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Sakarya'nın hangi ilçesinde yaşandığı bile belli olmayan bu hikaye zaman zaman sosyal medya ve ekşi sözlükte gündeme geliyor.
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