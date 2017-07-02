Kimyasal boya fabrikası alev alev yanıyor

Kısa sürede büyüyerek fabrikayı saran yangına, Çerkezköy ve çevre ilçeler ile Organize Sanayi Bölgelerinden gelen 100’e yakın itfaiye araçları müdahale etti. Söndürme çalışmaları için büyük çaba sar eden itfaiye ekipleri, yangının çevresindeki diğer fabrikalara sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.