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  3. 07 Mayıs 2020 11:09

Hindistan'da kimyasal sızıntı: 8 kişi öldü, 1000'den fazla kişi hastanelik oldu

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletindeki Visakhapatnam şehrinde bir sanayi tesisinde kimyasal gaz sızması sonucu 8 kişi öldü, 1000'den fazla kişi hastanelik oldu.

Hindistan'da kimyasal sızıntı: 8 kişi öldü, 1000'den fazla kişi hastanelik oldu

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla kapalı bulunan ve tekrar faaliyete geçmeye hazırlanan LG Polymers isimli şirkete ait bir sanayi tesisinden sabah erken saatlerde sentetik kimyasal stiren sızmaya başladı.

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Hindistan'da kimyasal sızıntı: 8 kişi öldü, 1000'den fazla kişi hastanelik oldu

Yetkililer, sızıntının başlamasıyla 3 kilometrelik alan içerisinde yaşayan çok sayıda kişinin solunum güçlüğü, gözlerde yanma hissi ve çeşitli şikayetlerle hastanelere gitmeye çalıştığını, çoğunun yollarda baygın düştüğünü belirtti.

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Hindistan'da kimyasal sızıntı: 8 kişi öldü, 1000'den fazla kişi hastanelik oldu

Yaklaşık 200 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sanayi tesisinin çevresinde yaşayanlarsa bölgeden uzaklaştırıldı.

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Hindistan'da kimyasal sızıntı: 8 kişi öldü, 1000'den fazla kişi hastanelik oldu

Olayda aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi öldü, 1000'in üzerinde kişi hastalandı.

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