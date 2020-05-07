Hindistan'da kimyasal sızıntı: 8 kişi öldü, 1000'den fazla kişi hastanelik oldu
Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletindeki Visakhapatnam şehrinde bir sanayi tesisinde kimyasal gaz sızması sonucu 8 kişi öldü, 1000'den fazla kişi hastanelik oldu.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla kapalı bulunan ve tekrar faaliyete geçmeye hazırlanan LG Polymers isimli şirkete ait bir sanayi tesisinden sabah erken saatlerde sentetik kimyasal stiren sızmaya başladı.
Yetkililer, sızıntının başlamasıyla 3 kilometrelik alan içerisinde yaşayan çok sayıda kişinin solunum güçlüğü, gözlerde yanma hissi ve çeşitli şikayetlerle hastanelere gitmeye çalıştığını, çoğunun yollarda baygın düştüğünü belirtti.
Yaklaşık 200 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sanayi tesisinin çevresinde yaşayanlarsa bölgeden uzaklaştırıldı.