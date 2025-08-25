Kına gecesinde dehşet! Rastgele ateş açtı; damadın anneannesi öldü

Şüphelilerin sorgusuna sürerken, ölen kadının damadı A.A. (55), "Gençlerin arasında kavga çıktı. Biz de araya girip, kavgayı sonlandırdık. Daha sonra E. U., elinde tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada bizi görünce peşimizden geldi. Biz eve girerken, kayınvalidem arkamızda kaldı. Biz odalara dağıldık ancak kayınvalidem kapıda kalınca vuruldu. Yere yığıldı, kaldı. 3'ü yakalandı ancak asıl şüpheli kayıp. Bir an önce yakalanıp, hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi. (DHA)