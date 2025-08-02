Kına gecesinde kanlı halay kavgası: Çok sayıda yaralı var
Sivas'ta bir kına gecesinde iki aile arasında başlayan halay tartışmasının bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 1’i ağır 12 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 22.30 sıralarında Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında yapılan kına gecesinde iddiaya göre, erkek tarafından birinin kız tarafının halayına katılması üzerine tartışma çıktı.
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Sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, sağlık ekiplerince Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Başından bıçak darbesi alan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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