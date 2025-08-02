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Kına gecesinde kanlı halay kavgası: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta bir kına gecesinde iki aile arasında başlayan halay tartışmasının bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 1’i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Kına gecesinde kanlı halay kavgası: Çok sayıda yaralı var - Resim: 1

Olay, saat 22.30 sıralarında Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında yapılan kına gecesinde iddiaya göre, erkek tarafından birinin kız tarafının halayına katılması üzerine tartışma çıktı.

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Kına gecesinde kanlı halay kavgası: Çok sayıda yaralı var - Resim: 2

Sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Kına gecesinde kanlı halay kavgası: Çok sayıda yaralı var - Resim: 3

Yaralılar, sağlık ekiplerince Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

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Kına gecesinde kanlı halay kavgası: Çok sayıda yaralı var - Resim: 4

Başından bıçak darbesi alan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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