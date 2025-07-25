Kınalıada açıklarında can pazarı: Tekne alev aldı!

Konuyla ilgili valilikten yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "25 Temmuz Cuma günü Adalar İlçesi Kınalıada açıklarında içinde 16 kişi bulunan teknede yangın çıkmıştır. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz, olayın ardından bölgeye giderek yangına müdahale etmiştir. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürülmüş olup, yangının ardından denize atlayan 16 kişi, ekipler tarafından sağ olarak denizden çıkarılmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışmalar devam etmektedir." denildi.