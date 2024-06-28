Kınalıada'da kıyamet koptu; polis hava ateş açtı
Kınalıada'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Olayda bir kişi aldığı darbeler sonucu yaralandı.
Kaynak: İHA
Olay, geçtiğimiz gün Kınalıada'da Şehir Hatları Vapur İskelesi önündeki iskele meydanında akşam saatlerinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
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Vücuduna aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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