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Kınalıada'da kıyamet koptu; polis hava ateş açtı

Kınalıada'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Olayda bir kişi aldığı darbeler sonucu yaralandı.

Kaynak: İHA
Kınalıada'da kıyamet koptu; polis hava ateş açtı - Resim: 1

Olay, geçtiğimiz gün Kınalıada'da Şehir Hatları Vapur İskelesi önündeki iskele meydanında akşam saatlerinde meydana geldi. 

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Kınalıada'da kıyamet koptu; polis hava ateş açtı - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

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Kınalıada'da kıyamet koptu; polis hava ateş açtı - Resim: 3

Vücuduna aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

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Kınalıada'da kıyamet koptu; polis hava ateş açtı - Resim: 4

Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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