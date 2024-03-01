Kira beyannamesinde yeni dönem başladı... İşte 10 soruda yeni beyannameler
Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren beyan dönemi bugün başlıyor. Düzenlemeye göre 21 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden mülk sahiplerinin beyanname verme zorunluluğu bulunuyor. Bu yıl Gelir İdaresi Başkanlığı, "kira bildirim formu" ile kiracıları da sürece dahil ederken, bu uygulamayla vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi planlanıyor.
Kira geliri elde eden mülk sahipleri 1 Mart-1 Nisan (31 Mart'ın hafta sonuna rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında beyannamelerini verilebilecekler. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) bilgilerinden yapılan derlemeye göre, milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci bugün başladı. Bu yıl GİB, "kira bildirim formu" ile kiracıları da sürece dahil etti. Kiracılar, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabiliyorlar, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabiliyorlar. Bu yöntemle mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarını karşılaştırılması amaçlanıyor. Uygulamayla düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar ortaya çıkarılıyor. Ayrıca vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi planlanıyor. Kira beyannamesine ilişkin merak edilen 10 soruya 10 cevap şöyle:
Soru 1: Kimlerin beyanname doldurma zorunluluğu bulunuyor?
2023'te konuttan yıllık 21 bin lira, iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.
Soru 2: Kira geliri elde eden mülk sahipleri ne zaman beyanname verebilecekler?
Beyannameler, 1 Mart-1 Nisan (31 Mart'ın hafta sonuna rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında verilebilecek.
Soru 3: Kira beyannamesi nasıl doldurulacak?
Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecekler, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecekler.