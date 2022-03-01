Kira fiyatlarıyla ilgili yeni düzenleme: Vergi istisnası tutarı değişti
Kira gelirleriyle ilgili yeni bir düzenleme geliyor. Düzenlemeye göre geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 7 bin lirası gelir vergisinden istisna tutulacak.
Geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 7 bin lirası gelir vergisinden istisna tutulacak. İstisnayı aşan gelirini beyan etmeyen ya da eksik bildirenin bu hakkı ortadan kalkıyor. 2022 yılı için geçerli olacak konut istisna tutarı da 9.500 lira olacak.
Konut ve işyeri kira geliri elde yaklaşık 2 milyon kişi için beyan dönemi 1 Mart'ta başlıyor. Gayrimenkul sahipleri "kira gelir, emlak, değer artış kazancı, çevre temizlik vergisi" ödüyor. Geçen yıl elde edilen kira gelirleri için beyan verilmesi gerekiyor. Geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 7 bin lirası gelir vergisinden istisna tutulacak.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre bu tutarı geçmeyen kira gelirlerinin beyanı gerekmiyor. İstisnayı aşan gelirini beyan etmeyen ya da eksik bildirenin bu hakkı ortadan kalkıyor. 2022 yılı için geçerli olacak konut (mesken) istisna tutarı da 9.500 lira olacak.
İşyeri kira geliri için de beyanname sınırı yine her yıl yeniden belirleniyor. İş yeri kira geliri elde edenler için beyan sınırı 53 bin lira olup, 2022 yılı gelirleri için bu tutar 70 bin lira olacak. Ev sahipleri kiradan elde ettiği geliri önce beyan ediyor daha sonra da Mart ve Temmuz'da iki taksit halinde ödüyor. Ev sahipleri 2020 kira geliri için 53.6 milyar gelir beyanında bulundu. Gelir İdaresi Başbakanlığı, milyonları ilgilendiren kira geliri ve vergilendirilmesi konusunda önemli açıklamalar yaptı: