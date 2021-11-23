Kira ödemekten bıkan çift hayatlarını teknede sürdürüyor

Tam zamanlı olarak düzenli bir işte çalışan Amy Cross ve Wesley Arthur, hayatlarının tekdüze bir hale bürünmesinden şikayet etmeye başladı. İşlerinden arta kalan zamanda sadece yemek yemek ve uyumak için fırsat bulduklarını dile getiren çift, ev kirası ve diğer masrafları ödemek adına çalıştıklarını fark etti. Hayattan keyif almak için radikal bir karar veren ikili ilk olarak evlerini değiştirmek için para biriktirmeye başladı. Kendilerine küçük bir tekne alan çift yeni hayatlarının bir sonraki adımında ise işlerinden ayrılmayı tercih etti. İkili şimdi teknedeki hayatlarını sosyal medya hesabından takipçilerine sunuyor aynı zaman YouTube ve Twitch yayınları yaparak gelir elde ediyorlar.