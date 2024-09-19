Kira öder gibi site aidat dönemi: İşte ilçe ilçe İstanbul'un site aidat ücretleri

2023 Yılı başından 2024 Ağustos ayına kadar olan dönemde, bazı sitelerde aidat artış oranlarının %160 seviyelerine kadar yükseldiğine tanık oluyoruz. Bu oranlar, site yönetimlerinin dinamik yapısını ve değişen koşullara ne denli hızlı adapte olabildiklerini de gözler önüne seriyor. Ancak, sakinler açısından bu artışlar, bütçe planlamalarını zorlaştıran ve yaşam kalitesine doğrudan etki eden bir faktör haline gelmiş durumda. Öyle ki, bu tür yüksek oranlı artışlar, aidatların ödenebilirliği konusunda da yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.