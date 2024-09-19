Kira öder gibi site aidat dönemi: İşte ilçe ilçe İstanbul'un site aidat ücretleri
Türkiye'de yıllar önce mortgage kredileri için söylenen "kira öder gibi ev sahibi olun" sloganının günümüzde "kira öder gibi site aidatı ödeyin"e dönüştü. İşte ilçe ilçe İstanbul'un site aidatları ve 1 yıllık değişim oranları...
Enflasyonun etkisiyle, özellikle enerji, bakım-onarım ve güvenlik gibi hizmet maliyetlerinde artışlar yaşandığının altını çizen EVA Gayrimenkul Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, “Yıl ortasında elektrik ve doğal gaz zamları gündeme geldi. Bunlar gibi dinamikler apartman aidatlarını çok etkilemese de sosyal donatı özelliklerine sahip site aidatlarının artışlarında başrolü oynadı. İstanbul genelinde apartman ve site sakinlerinin büyük bir çoğunluğunun ara dönem aidat zammı ile karşılaşmadığını görüyoruz. Ancak, araştırmalarımızda ara zam uygulandığını tespit ettiğimiz sitelerde, bu zam oranlarının %40 ile %77 seviyelerine çıktıklarını gözlemledik. Bu durum, bazı sitelerde aidat yükünün önemli ölçüde arttığını gösteriyor.” dedi.
2023 Ocak ayından 2024 Ağustos ayını karşılaştırdığımızda aidat artışlarının ortalama %60 olduğunu tespit ettiklerini de sözlerine ekleyen Bal, “Aralık vermek gerekirse bu artışlar %28 ile %95 arasında değişiklik göstermektedir. En fazla artış gösteren ilçenin %95 artış oranı ile Şişli olduğunu görüyoruz. Şişli’yi sırasıyla Eyüpsultan, Tuzla, Kağıthane ilçeleri takip ediyor.
2024 Yılı aidatlarındaki oranlar konut/proje özelliklerine göre şu şekilde dikkate çekiyor.
2023 Yılı başından 2024 Ağustos ayına kadar olan dönemde, bazı sitelerde aidat artış oranlarının %160 seviyelerine kadar yükseldiğine tanık oluyoruz. Bu oranlar, site yönetimlerinin dinamik yapısını ve değişen koşullara ne denli hızlı adapte olabildiklerini de gözler önüne seriyor. Ancak, sakinler açısından bu artışlar, bütçe planlamalarını zorlaştıran ve yaşam kalitesine doğrudan etki eden bir faktör haline gelmiş durumda. Öyle ki, bu tür yüksek oranlı artışlar, aidatların ödenebilirliği konusunda da yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.